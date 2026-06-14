Ostatni dzień 46. Międzynarodowego Zlotu Hanzy [ZDJĘCIA]

Festyn historyczny, parada czy odkrywanie Stargardu z perspektywy rzeki w programie ostatniego dnia 46. Międzynarodowego Zlotu Hanzy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Oprócz jarmarku kupieckiego, koncertów i wystaw na odwiedzających Rynek Staromiejski czeka wielka parada, w której weźmie udział 13 krajów biorących udział w Hanzie.- Około godziny 16 utworzy się parada zamknięcia Zjazdu, ale też zagra orkiestra na rynku Staromiejskim. Czekaliśmy na samo wydarzenie ponad 20 lat. To są ogromne wydarzenia - podkreśliła Sylwia Wieleba, koordynatorka Zjazdu.Wydarzeniem towarzyszącym Hanzie jest ArtFestiwal, którego celem jest promocja lokalnych artystów - tych mniej i bardziej znanych.- ArtFestival ma jubileuszową, 10. edycję w Stargardzie. Zaczynaliśmy od czterdziestu paru destynacji. Dzisiaj tych lokalizacji artystów stargardzkich jest sto kilkadziesiąt. Czyli, tak naprawdę można powiedzieć, że miasto jest otwarte i pokazuje kulturę z jak najlepszej strony - dodał prezydent Stargardu Rafał Zając.Choć ceremonia zamknięcia odbędzie się o godz. 16, to Jarmark Hanzy, jak i ArtFestival potrwają do godziny 20. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na naszej stronie internetowej.