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Ostatni dzień 46. Międzynarodowego Zlotu Hanzy [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Festyn historyczny, parada czy odkrywanie Stargardu z perspektywy rzeki w programie ostatniego dnia 46. Międzynarodowego Zlotu Hanzy.
Sztuka wychodzi do ludzi... ArtFestiwal w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Sztuka wychodzi do ludzi... ArtFestiwal w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Stargard - 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy [ZDJĘCIA]
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Przedstawiciele ponad 80 miast w Stargardzie. Ulicami przeszła parada [ZDJĘCIA]
Oprócz jarmarku kupieckiego, koncertów i wystaw na odwiedzających Rynek Staromiejski czeka wielka parada, w której weźmie udział 13 krajów biorących udział w Hanzie.

- Około godziny 16 utworzy się parada zamknięcia Zjazdu, ale też zagra orkiestra na rynku Staromiejskim. Czekaliśmy na samo wydarzenie ponad 20 lat. To są ogromne wydarzenia - podkreśliła Sylwia Wieleba, koordynatorka Zjazdu.

Wydarzeniem towarzyszącym Hanzie jest ArtFestiwal, którego celem jest promocja lokalnych artystów - tych mniej i bardziej znanych.

- ArtFestival ma jubileuszową, 10. edycję w Stargardzie. Zaczynaliśmy od czterdziestu paru destynacji. Dzisiaj tych lokalizacji artystów stargardzkich jest sto kilkadziesiąt. Czyli, tak naprawdę można powiedzieć, że miasto jest otwarte i pokazuje kulturę z jak najlepszej strony - dodał prezydent Stargardu Rafał Zając.

Choć ceremonia zamknięcia odbędzie się o godz. 16, to Jarmark Hanzy, jak i ArtFestival potrwają do godziny 20. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Program imprezy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Około godziny 16 utworzy się parada zamknięcia Zjazdu, ale też zagra orkiestra na rynku Staromiejskim. Czekaliśmy na samo wydarzenie ponad 20 lat. To są ogromne wydarzenia - podkreśliła Sylwia Wieleba, koordynatorka Zjazdu.
- ArtFestival ma jubileuszową, 10. edycję w Stargardzie. Zaczynaliśmy od czterdziestu paru destynacji. Dzisiaj tych lokalizacji artystów stargardzkich jest sto kilkadziesiąt. Czyli, tak naprawdę można powiedzieć, że miasto jest otwarte i pokazuje kulturę z jak najlepszej strony - dodał prezydent Stargardu Rafał Zając.

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