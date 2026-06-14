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Detektywi w akcji... Spotkanie z Martinem Widmarkiem w Książnicy Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe
Detektywistyczna intuicja i dziecięca ciekawość połączyły siły w Książnicy Pomorskiej. W ramach SIGMAstycznego Czytania odbyło się tam spotkanie autorskie z Martinem Widmarkiem.
- Wyjątkowe jest to, że młodzież poprowadziła to spotkanie - tłumaczył Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej. - Od tamtego roku robimy cykl imprez skierowanych do młodych czytelników. To dzisiejsze spotkanie z Martinem poprowadzi w języku angielskim jedna z naszych czytelniczek - dodał Wraga.

- Bardzo się cieszę, że mogłam poprowadzić to spotkanie - powiedziała Klara Stasiowska z Pracowni Literacko - Dziennikarskiej przy Pałacu Młodzieży, prowadząca spotkanie.

- Zadawałam mu różne pytania na temat jego książek, ale i życia. Bardzo dobrze nam się to spotkanie prowadziło. Oczywiście były też pytania od publiczności. Była cudowna atmosfera. Pan Martin później rozdawał autografy - dodała Stasiowska.

Martin Widmark pochodzi ze Szwecji. Jest nie tylko pisarzem, ale również pedagogiem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Wyjątkowe jest to, że młodzież poprowadziła to spotkanie - tłumaczył Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej.
- Bardzo się cieszę, że mogłam poprowadzić to spotkanie - powiedziała Klara Stasiowska z Pracowni Literacko - Dziennikarskiej przy Pałacu Młodzieży, prowadząca spotkanie.

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