Detektywi w akcji... Spotkanie z Martinem Widmarkiem w Książnicy Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] fot. materiały prasowe

Detektywistyczna intuicja i dziecięca ciekawość połączyły siły w Książnicy Pomorskiej. W ramach SIGMAstycznego Czytania odbyło się tam spotkanie autorskie z Martinem Widmarkiem.

- Wyjątkowe jest to, że młodzież poprowadziła to spotkanie - tłumaczył Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej. - Od tamtego roku robimy cykl imprez skierowanych do młodych czytelników. To dzisiejsze spotkanie z Martinem poprowadzi w języku angielskim jedna z naszych czytelniczek - dodał Wraga.



- Bardzo się cieszę, że mogłam poprowadzić to spotkanie - powiedziała Klara Stasiowska z Pracowni Literacko - Dziennikarskiej przy Pałacu Młodzieży, prowadząca spotkanie.



- Zadawałam mu różne pytania na temat jego książek, ale i życia. Bardzo dobrze nam się to spotkanie prowadziło. Oczywiście były też pytania od publiczności. Była cudowna atmosfera. Pan Martin później rozdawał autografy - dodała Stasiowska.



Martin Widmark pochodzi ze Szwecji. Jest nie tylko pisarzem, ale również pedagogiem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas