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Rozpoczął się proces o głośne zabójstwo. Oskarżony przyznał się do winy [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Damian K. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Damian K. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Zaoferowała mu schronienie i wyżywienie w zamian za pomoc w obejściu i przy zwierzętach. To morderstwo wstrząsnęło świnoujską dzielnicą Przytór.
Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia ubiegłego roku. We wtorek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko Damianowi K. Mężczyzna oskarżony o zabójstwo, kradzież i zniszczenie mienia przyznał się do winy.

Okoliczności tragedii podczas rozprawy przedstawił sędzia Krystian Kwolek.

- Wziąłem kantówkę i uderzyłem ją kilkukrotnie w głowę. Ona wtedy stała, ale czy przede mną czy tyłem tego nie pamiętam. Zrobiłem co zrobiłem, nie zrobiłem tego celowo. Pani Grażyna upadła, a ja uciekłem do domu. Siadłem przez chwilę i zastanawiałem się, co się przed chwilą wydarzyło - odczytał wyjaśnienia oskarżonego sędzia Sądu Rejonowego.

Obrońca oskarżonego adwokat Jagoda Osowicka po złożeniu obszernych wyjaśnień liczy na łagodny wymiar kary.

- Myślę, że sąd na pewno weźmie to pod uwagę, jako okoliczność łagodząca dla pana oskarżonego. Czekamy na końcowe orzeczenie. Mamy pewien plan co do dalszych wniosków, co do też wniosków końcowych - mówi obrońca.

Kolejne przesłuchania w sprawie zaplanowane są na październik. 30-latkowi grozi dożywocie.

Edycja tekstu: Michał Król
Okoliczności tragedii podczas rozprawy przedstawił sędzia Krystian Kwolek.
Obrońca oskarżonego adwokat Jagoda Osowicka po złożeniu obszernych wyjaśnień liczy na łagodny wymiar kary.

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Łagodny to dożywocie szkoda że nie ma K S !

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