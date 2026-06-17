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Seniorzy czekają na medale. "Takich kolejek nie było od ponad 60 lat" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Na ten medal w Zachodniopomorskiem czeka ponad dwa 2,2 tys. małżeństw. W całej Polsce 160 tysięcy osób. Seniorzy utknęli jednak w kolejce po wyróżnienie za długoletnie pożycie.
Wniosek o jego przyznanie muszą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ten przekazuje go wojewodzie. Stamtąd trafia z kolei do Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie i to tam zrobiła się kolejka. Problem mają pary w całej Polsce - Karol Nawrocki, odkąd objął urząd, rozpatrzył jeden procent wniosków. Na swoją uroczystość czekało także 30 par, które w środę w szczecińskim Urzędzie Stanu Cywilnego odebrały wreszcie odznaczenie z rąk Prezydenta Miasta.

- Córka złożyła, jakoś chyba dwa lata temu. - Potem tak się upomnieliśmy jeszcze, że nic się nie dzieje. - Składaliśmy w styczniu, półtora roku temu. - Długo, długo. Myślałam, że będziemy czekać do 55. roku. - Pani w USC uprzedzała nas, że około roku trwa ta cała procedura. - Mogło być szybciej. Dzisiaj czytałem, że 160 tysięcy ludzi czeka na to. Prezydent Nawrocki nie podpisał jeszcze wszystkich tych dokumentów. - Bo to idzie do Warszawy, z Warszawy dopiero przychodzi tutaj. - Taki wiek jest, że można nie doczekać - mówią małżonkowie.

Kolejne ponad pół tysiąca szczecińskich wniosków nadal czeka na podpis Prezydenta RP.

Jak mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie Anna Żbikowska, takich kolejek nie było od ponad 60 lat. - My cały komplet wniosków od złożenia do przekazania do pana wojewody zachodniopomorskiego, trzy dni robocze i przekazujemy. Czas oczekiwania jest dosyć długi, szczególnie biorąc pod uwagę wiek naszych jubilatów - mówi Żbikowska.

Jak udało się nam ustalić, prośbę o przyspieszenie i intensyfikację prac do ministra w Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego wystosował wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na swoją uroczystość czekało także 30 par, które w środę w szczecińskim Urzędzie Stanu Cywilnego odebrały wreszcie odznaczenie z rąk Prezydenta Miasta.
Jak mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie Anna Żbikowska, takich kolejek nie było od ponad 60 lat.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

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czyżby tradycyjnie prześwietlano życiorysy? Wcale by mnie to nie zdziwiło...

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