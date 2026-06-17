Będzie renowacja latarni morskiej w Świnoujściu. Powstanie muzeum

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jest najwyższą latarnią w Polsce, nad całym Morzem Bałtyckim, oraz najwyższą na świecie latarnią wybudowaną z cegły i w ciągu zaledwie dwóch lat ma zmienić swoje oblicze.

Świnoujska Królowa Bałtyku czeka na renowację. Żeby wejść na sam jej szczyt, trzeba pokonać 308 kamiennych stopni, a na taką wędrówkę nie każdy może się zdecydować.



- Ja wiem, że 308 jest. Nie, ja nie idę. Serce nie pozwala - mówi turystka.



Ale zwiedzanie takiego obiektu to "must have" pobytu w Świnoujściu, dlatego wkrótce poza wejściem na szczyt pojawi się Muzeum Latarnictwa i Nawigacji - mówi Piotr Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich. - Z mieszkaniem latarnika, z rekonstrukcją m.in. pomieszczenia odpoczynku i dużą ilością eksponatów z epoki, które pokażą, jak ten latarnik i rodzina latarnicza mieszkała i pracowała na latarni na przełonie XIX i XX wieku.



Przy pomyślnych wiatrach, nowe muzeum będziemy zwiedzać już na przełomie 2028 i 2029 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski