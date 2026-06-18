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Miasto sprzedaje działkę przy Jasnych Błoniach, mimo sprzeciwu mieszkańców

Region Natalia Chodań

Mat. Google Maps
Mat. Google Maps
Mimo sprzeciwu lokalnych mieszkańców Miasto Szczecin wystawiło na sprzedaż jedną z działek znajdujących się w centrum miasta. Chodzi o teren ograniczony Aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Królowej Korony Polskiej i Monte Cassino.
Aktualizacja z godz. 18

Około godziny 16, radny miejski Przemysław Słowik poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych, że przetarg kwotą ponad 14 milionów złotych wygrała Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska.

Mieszkańcy chcą zachowania jego zielonego charakteru. Nie zgadzają się także na stworzenie w tym miejscu proponowanej przez planistów zabudowy mieszkaniowej.

- Mamy obawy, że zabetonują całą zieleń. - To jest taki reprezentacyjny fragment Wojska Polskiego. Obok się buduje hospicjum, remontuje za 7 milionów. W tej pięknej, willowej dzielnicy, gdzie jest oaza zieleni, powstanie jakieś osiedle, które nie będzie pasowało do tego. Czyli ten charakter ulicy będzie po prostu zakłócony. - Jesteśmy tak odsuwani, niewysłuchani przede wszystkim - mówią mieszkańcy.

Obawy dotyczące ingerencji w codzienne życie mieszkańców tej części miasta ma także Marek Dąbrowski, przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej "Korona".

- Ta zabudowa w jakimś charakterze mogłaby powstać, ale nie w ten sposób, co plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczał. A on dopuszczał budynki, które swoim obrysem, kształtem, były zupełnie innej konstrukcji niż obecna zabudowa. Byłaby to niesamowita ingerencja i burzenie ładu przestrzennego - mówi Dąbrowski.

Cena wywoławcza za działki spornej działki wynosi 12 milionów złotych. Wadium wpłaciły trzy podmioty - w tym Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska. Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się za tydzień.

Edycja tekstu: Michał Król
Mieszkańcy chcą zachowania jego zielonego charakteru. Nie zgadzają się także na stworzenie w tym miejscu proponowanej przez planistów zabudowy mieszkaniowej.
Obawy dotyczące ingerencji w codzienne życie mieszkańców tej części miasta ma także Marek Dąbrowski, przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej "Korona".

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