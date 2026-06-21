Zachodniopomorscy strażacy w związku z burzą wyjeżdżalli 145 razy

145 interwencji, spowodowanych przechodząca przez nasz region burzą, zanotowali w ciągu dnia zachodniopomorscy strażacy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi, a także podtopionych i zalanych piwnic.Najczęściej strażacy interweniowali na terenach powiatów gryfińskiego, stargardzkiego i wałeckiego. W tym m.in. w miejscowości Banie, gdzie drzewo przewróciło się na budynek miejscowej szkoły. W zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał, jednak uszkodzeniu uległ dach budynku praz ściana tego obiektu.