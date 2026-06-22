Nietrzeźwy kierowca wjechał w zaparkowane samochody

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek przed skrzyżowaniem ulicy Krzywoustego z Bohaterów Warszawy. Nietrzeźwy kierowca Astona Martina uszkodził trzy samochody w centrum Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Kierujący luksusowym autem po tym, jak zahaczył parkujące tam samochody, próbował uciec. Świadkowie niezwłocznie wezwali policję.Do zdarzenia doszło około godziny 6 rano - mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie starszy sierżant Nikola Podzińska.- Kierujący samochodem osobowym na terenie miasta spowodował kolizję drogową z trzema zaparkowanymi pojazdami. Jak ustalili policjanci, mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Sprawca zdarzenia został zatrzymany przez funkcjonariuszy - powiedziała Podzińska.Jak poinformowała policja, w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Prowadzone są dalsze czynności w tej sprawie.