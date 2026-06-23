Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Obrady Młodzieżowej Rady Miasta

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Młodzi politycy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Nowej Nadziei usiedli przy jednym stole i… znaleźli wspólny język.
Na kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej obradowała Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin. Tematem debat były m.in. zmiany w konstytucji, wymiar sprawiedliwości i samorząd terytorialny.

Jak przyznaje przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Wojciech Frąckiewicz, nawet przy dużych różnicach politycznych udało się osiągnąć porozumienie.

- Próbowałem godzić w pewien sposób strony polityczne. Zadziwiająco możemy stwierdzić, że tak naprawdę strony też dochodzą do kompromisu, w szczególności w tych kwestiach konstytucyjnych. Chociażby ograniczenie roli prezydenta, czy też naprawa w stanie sprawiedliwości, co nas w pewien sposób szokuje, patrząc po obecnej sytuacji politycznej. To dobrze wróży na przyszłość, że młode pokolenie jednak jest w stanie być zgodne w tych kwestiach - mówi Frąckiewicz.

Jak podkreśla radna Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Marta Gębicz, takie spotkania pozwalają zdobyć wiedzę, której często brakuje w szkolnych programach.

- Obrady pomogły mi bardziej zrozumieć system polityczny w Rzeczpospolitej Polskiej. Czeka nas panel o sądownictwie, dzięki któremu dowiem się więcej, czego praktycznie nie uczą nas w szkołach. Możemy spojrzeć na to z innej perspektywy, ze strony osób, które tam faktycznie pracują - dodaje Gębicz.

W spotkaniu wzięło udział około piętnastu młodzieżowych radnych, a także uczniowie szczecińskich szkół średnich i przedstawiciele młodzieżówek partyjnych. Organizatorzy podkreślają, że celem debat jest nie tylko rozmowa o polityce, ale również przygotowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jak przyznaje przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Wojciech Frąckiewicz, nawet przy dużych różnicach politycznych udało się osiągnąć porozumienie.
Jak podkreśla radna Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Marta Gębicz, takie spotkania pozwalają zdobyć wiedzę, której często brakuje w szkolnych programach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7586 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od 19 czerwca oglądane 5544 razy)
  3. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od przedwczoraj oglądane 3731 razy)
  4. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od przedwczoraj oglądane 3275 razy)
  5. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od 18 czerwca oglądane 3099 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Życie drugiego człowieka bądź zwierzęcia w takim momencie jest najważniejsze" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za moment wakacje, ale póki co posłuchajmy zespołu Pukico… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Szymon Osowski
Maria Kubisa
Rolnicy protestują i domagają się spotkania z premierem [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnie przed wakacyjną przerwą...

Najnowsze podcasty