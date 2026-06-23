Obrady Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzi politycy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Nowej Nadziei usiedli przy jednym stole i… znaleźli wspólny język.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej obradowała Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin. Tematem debat były m.in. zmiany w konstytucji, wymiar sprawiedliwości i samorząd terytorialny.Jak przyznaje przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Wojciech Frąckiewicz, nawet przy dużych różnicach politycznych udało się osiągnąć porozumienie.- Próbowałem godzić w pewien sposób strony polityczne. Zadziwiająco możemy stwierdzić, że tak naprawdę strony też dochodzą do kompromisu, w szczególności w tych kwestiach konstytucyjnych. Chociażby ograniczenie roli prezydenta, czy też naprawa w stanie sprawiedliwości, co nas w pewien sposób szokuje, patrząc po obecnej sytuacji politycznej. To dobrze wróży na przyszłość, że młode pokolenie jednak jest w stanie być zgodne w tych kwestiach - mówi Frąckiewicz.Jak podkreśla radna Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Marta Gębicz, takie spotkania pozwalają zdobyć wiedzę, której często brakuje w szkolnych programach.- Obrady pomogły mi bardziej zrozumieć system polityczny w Rzeczpospolitej Polskiej. Czeka nas panel o sądownictwie, dzięki któremu dowiem się więcej, czego praktycznie nie uczą nas w szkołach. Możemy spojrzeć na to z innej perspektywy, ze strony osób, które tam faktycznie pracują - dodaje Gębicz.W spotkaniu wzięło udział około piętnastu młodzieżowych radnych, a także uczniowie szczecińskich szkół średnich i przedstawiciele młodzieżówek partyjnych. Organizatorzy podkreślają, że celem debat jest nie tylko rozmowa o polityce, ale również przygotowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym.