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Plan ogólny dla Szczecina przyjęty

Region Antoni Stefański

Prezydent Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prezydent Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecin ma już plan ogólny, który określi kierunki rozwoju przestrzennego miasta na kolejne lata. Za jego uchwaleniem było 21 radnych, przeciw – 7.
Szczecińscy radni o absolutorium dla prezydenta i planie ogólnym miasta

Szczecińscy radni o absolutorium dla prezydenta i planie ogólnym miasta

Uchwała wywołała gorącą dyskusję podczas środowej sesji Rady Miasta – większość przekonywała, że dokument jest kompromisem, opozycja zarzucała władzom niewystarczające konsultacje.

Radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup przekonuje, że dokument był przygotowywany przez specjalistów, a część postulatów zgłaszanych przez mieszkańców znalazła odzwierciedlenie w ostatecznej wersji planu.

- My jako radni przekazywaliśmy swoje uwagi, które przekazywali nam mieszkańcy w zakresie poszczególnych punktów na mapie Szczecina. Te uwagi zostały uwzględnione przez Biuro Planowania Przestrzennego, zostały zaakceptowane, w związku z czym mamy podstawy do tego, aby ten plan ogólny przyjąć - dodaje Kaup.

Przeciwko przyjęciu dokumentu byli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy apelowali o odłożenie głosowania i przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych.

Jak mówi Krzysztof Romianowski, część mieszkańców nadal ma poważne zastrzeżenia do projektu. - Naszą propozycją będzie odesłanie planu do wnioskodawcy i przegłosowanie go w sierpniu, żeby miasto zrobiło jeszcze szersze konsultacje, żeby wysłuchało mieszkańców Wielgowa, Podjuch czy Lewobrzeża Szczecina. Jest naprawdę wiele uwag mieszkańców do tego planu - stwierdza.

Próba odesłania planu ogólnego spełzła na niczym. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument będzie podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania oraz wydawania części decyzji dotyczących inwestycji na terenie Szczecina.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup przekonuje, że dokument był przygotowywany przez specjalistów, a część postulatów zgłaszanych przez mieszkańców znalazła odzwierciedlenie w ostatecznej wersji planu.
Jak mówi Krzysztof Romianowski, część mieszkańców nadal ma poważne zastrzeżenia do projektu.

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