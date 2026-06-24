Nowy sztandar stargardzkiej brygady [ZDJĘCIA]

źródło: Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód źródło: Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód ma już swój sztandar. Uroczysta ceremonia jego wręczenia odbyła się na Rynku Staromiejskim w Stargardzie.