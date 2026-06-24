Nowy sztandar stargardzkiej brygady [ZDJĘCIA]

Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód ma już swój sztandar. Uroczysta ceremonia jego wręczenia odbyła się na Rynku Staromiejskim w Stargardzie.
W wydarzeniu uczestniczyli żołnierze, przedstawiciele władz i mieszkańcy. Oprócz przekazania sztandaru odbyła się także ceremonia przekazania obowiązków dowódcy brygady.
Stacjonująca w Stargardzie Brygada jest jednostką wspierająca dowodzenie i łączność wojsk NATO. Funkcjonuje ona od 2007 roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Stacjonująca w Stargardzie Brygada jest jednostką wspierająca dowodzenie i łączność wojsk NATO. Funkcjonuje ona od 2007 roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas