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Nowy sztandar stargardzkiej brygady [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

źródło: Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
źródło: Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
źródło: Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
źródło: Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód ma już swój sztandar. Uroczysta ceremonia jego wręczenia odbyła się na Rynku Staromiejskim w Stargardzie.
W wydarzeniu uczestniczyli żołnierze, przedstawiciele władz i mieszkańcy. Oprócz przekazania sztandaru odbyła się także ceremonia przekazania obowiązków dowódcy brygady.

Stacjonująca w Stargardzie Brygada jest jednostką wspierająca dowodzenie i łączność wojsk NATO. Funkcjonuje ona od 2007 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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