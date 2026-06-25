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Na Emilii Plater w Szczecinie powstanie nowy parking

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Trwa przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie. W ramach przygotowania terenu pod budowę parkingu, w przyszłym tygodniu zaplanowano prace związane z usunięciem części drzew.
Wycinka będzie realizowana etapowo z uwagi na trwający okres lęgowy ptaków. W pierwszym etapie usuniętych zostanie około 25 drzew, w średnim lub złym stanie zdrowotnym. Wszystko odbywa się w konsultacji z ornitologami i na podstawie prawomocnej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach inwestycja przewidywane są także nowe nasadzenia. Na terenie nowego parkingu pojawią się 34 drzewa ozdobne oraz ponad tysiąc krzewów.

Na nowym parkingu znajdzie się ponad 140 miejsc postojowych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań






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