Fala upałów i Dni Morza w Świnoujściu

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Kurtyny wodne, zraszanie jezdni i chodników oraz butelki z wodą dla przechodniów. Tak Świnoujście zamierza radzić sobie z nadchodzącą falą upałów. Najwięcej udogodnień pojawi się w centrum miasta.

Od piątku w mieście będą trwały Dni Morza. - Atrakcji ma nie brakować, a samorząd zamierza zabezpieczyć centrum przed nadmiernym gorącem - zapewnia Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Pani prezydent poprosiła strażaków, ochotników o to, aby ustawili kurtyny zraszające. Takie instalacje staną m.in. na Placu Rybaka, a także na Wybrzeżu Władysława IV. Trzecią taką kurtynę ustawi Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ta kurtyna stanie na Placu Wolności.



Schładzane mają być także świnoujskie ulice. - Wiemy, że te ulice potrafią być czasami jak patelnia, dlatego poprosimy strażaków o to, żeby kilkukrotnie w ciągu dnia przyjechali i zlali wodą kilka ulic - mówi Basałygo.



Dodatkowo w okolicach wydarzenia pojawi się namiot magistratu z kilkoma tysiącami wody butelkowanej dla przechodniów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski