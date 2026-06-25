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Fala upałów i Dni Morza w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Kurtyny wodne, zraszanie jezdni i chodników oraz butelki z wodą dla przechodniów. Tak Świnoujście zamierza radzić sobie z nadchodzącą falą upałów. Najwięcej udogodnień pojawi się w centrum miasta.
Od piątku w mieście będą trwały Dni Morza. - Atrakcji ma nie brakować, a samorząd zamierza zabezpieczyć centrum przed nadmiernym gorącem - zapewnia Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Pani prezydent poprosiła strażaków, ochotników o to, aby ustawili kurtyny zraszające. Takie instalacje staną m.in. na Placu Rybaka, a także na Wybrzeżu Władysława IV. Trzecią taką kurtynę ustawi Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ta kurtyna stanie na Placu Wolności.

Schładzane mają być także świnoujskie ulice. - Wiemy, że te ulice potrafią być czasami jak patelnia, dlatego poprosimy strażaków o to, żeby kilkukrotnie w ciągu dnia przyjechali i zlali wodą kilka ulic - mówi Basałygo.

Dodatkowo w okolicach wydarzenia pojawi się namiot magistratu z kilkoma tysiącami wody butelkowanej dla przechodniów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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