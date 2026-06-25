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Szczecińskie domy kultury wychodzą do mieszkańców

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińskie Domy Kultury otwierają się na pomysły mieszkańców. To w ramach projektu "SMS do Lokalsów".
- Akcja obejmie DK Słowianin oraz DK Skolwin - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Paulina Stok-Stocka. - Chodzi też o to, żeby to mieszkańcy współrealizowali zadania razem z nami. Oczywiście każda z instytucji będzie pomagała i pracownicy, mamy do dyspozycji budynki, inną infrastrukturę, wsparcie promocyjne, ale ważne jest też aktywne zaangażowanie.

Projekty będą wybierane w ramach konkursu, a każda z instytucji zrealizuje od trzech do pięciu wydarzeń. - To będą mogły być właśnie jakieś spotkania, warsztat, kiermasz, gra miejska. Jeżeli ktoś zna swoich znajomych, którzy w piwnicy ćwiczą i po prostu potrzebują tej przestrzeni na pierwszy swój publiczny występ, to jak najbardziej będzie to wchodziło w rachubę - dodaje Stok-Stocka.

"SMS" z projektu to skrót od nazw domów kultury: Słowianina, MOK-u i Skolwina. Nabór konkursowy ma ruszyć pod koniec lipca, a wydarzenia realizowane będą od września do połowy grudnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Akcja obejmie DK Słowianin oraz DK Skolwin - mówi dyrektor MOK-u Paulina Stok-Stocka.
Projekty będą wybierane w ramach konkursu, a każda z instytucji zrealizuje od trzech do pięciu wydarzeń.

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