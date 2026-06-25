Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Spór o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Miejscy urzędnicy i mieszkańcy nie chcą dopuszczenia w tym miejscu ruchu samochodów. Innego zdania jest zatwierdzający organizację ruchu starosta, który tłumaczy, że blokady pojazdów zabrania mu prawo.
Miasto na wniosek mieszkańców dzielnicy zachodniej ustawiło znak zakazu ruchu za Zespołem Szkół Morskich, wskazując, że dalsza droga przeznaczona jest dla pieszych i rowerzystów. Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu stawia sprawę jasno – miasto nie godzi się na przejazd samochodów tą drogą.

- Nie ma naszej zgody, nie ma zgody pani prezydent na łamanie bezpieczeństwa - powiedziała Pełechata.

Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski tłumaczy, że nie ma wyjścia i musi wpuścić na drogę samochody. To bowiem Rada Miasta ponad 10 lat temu wprowadziła plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia zabudowę sąsiednich działek, a jeden z właścicieli już wygrał proces ze starostwem.

- Zgodnie z przepisami należy wyeliminować coś, co jest niezgodne z prawem. Twarde prawo, ale prawo i prawa należy przestrzegać - podkreślał Tessikowski.

Nowa organizacja ruchu ma wejść w życie z początkiem lipca.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7846 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od 19 czerwca oglądane 5730 razy)
  3. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 4122 razy)
  4. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3457 razy)
  5. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od wczoraj oglądane 3202 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Paweł Toporek
Odkryli Szczecin, którego nie ma w podręcznikach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zespół Pukico zagrał w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zespół Pukico zagrał w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zespół Pukico zagrał w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
24.06.2026

Najnowsze podcasty