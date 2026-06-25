Spór o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu

Miejscy urzędnicy i mieszkańcy nie chcą dopuszczenia w tym miejscu ruchu samochodów. Innego zdania jest zatwierdzający organizację ruchu starosta, który tłumaczy, że blokady pojazdów zabrania mu prawo.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Miasto na wniosek mieszkańców dzielnicy zachodniej ustawiło znak zakazu ruchu za Zespołem Szkół Morskich, wskazując, że dalsza droga przeznaczona jest dla pieszych i rowerzystów. Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu stawia sprawę jasno – miasto nie godzi się na przejazd samochodów tą drogą.- Nie ma naszej zgody, nie ma zgody pani prezydent na łamanie bezpieczeństwa - powiedziała Pełechata.Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski tłumaczy, że nie ma wyjścia i musi wpuścić na drogę samochody. To bowiem Rada Miasta ponad 10 lat temu wprowadziła plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia zabudowę sąsiednich działek, a jeden z właścicieli już wygrał proces ze starostwem.- Zgodnie z przepisami należy wyeliminować coś, co jest niezgodne z prawem. Twarde prawo, ale prawo i prawa należy przestrzegać - podkreślał Tessikowski.Nowa organizacja ruchu ma wejść w życie z początkiem lipca.