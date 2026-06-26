Ponad 3 kilogramy narkotyków w rękach szczecińskiej policji

Kryminalni z komisariatu Szczecin-Niebuszewo zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających.
Podczas przeszukania policjanci znaleźli prawie 2,5 kilograma amfetaminy, blisko 600 gramów marihuany oraz elektroniczne wagi.
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
Edycja tekstu: Michał Król