Ponad 3 kilogramy narkotyków w rękach szczecińskiej policji

Kryminalni z komisariatu Szczecin-Niebuszewo zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających.

Edycja tekstu: Michał Król

Podczas przeszukania policjanci znaleźli prawie 2,5 kilograma amfetaminy, blisko 600 gramów marihuany oraz elektroniczne wagi.Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.