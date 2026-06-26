Utrudnienia na drogach regionu

Piątek przed słonecznym weekendem oznacza zwiększony ruch i problemy na drogach regionu.

Edycja tekstu: Michał Król

Na autostradzie A6 doszło do kolizji, która paraliżuje ruch w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica. Nikomu nic się nie stało, ale korek ma około 7 kilometrów i ciągnie się do węzła Szczecin Podjuchy.Zator także na drodze krajowej nr 10 w stronę Stargardu oraz na DK31 od ulicy Granitowej do Radosnej.Dłużej postoicie od zjazdu z A6 w stronę Floriana Krygiera. Spory zator także na linii Ustowo - Podjuchy.