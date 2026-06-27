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Działa już wakacyjna mapa wypadków drogowych

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi, już po raz ósmy, mundurowi udostępniają mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
Do końca sierpnia, na policyjnych stronach internetowych, będzie dostępna specjalna grafika prezentująca szczegółowe informacje o śmiertelnych wypadkach drogowych - mówi Radiu Katowice młodszy aspirant Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.

- Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach oraz przede wszystkim skłonić do refleksji użytkowników dróg. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Dlatego apelujemy do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego kierującego - podkreśla Pluta.

Podczas ubiegłorocznych wakacji, na polskich drogach doszło do prawie 4700 wypadków, w których zginęło 347 osób, a ponad 5,5 tysiąca zostało rannych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Do końca sierpnia, na policyjnych stronach internetowych, będzie dostępna specjalna grafika prezentująca szczegółowe informacje o śmiertelnych wypadkach drogowych - mówi Radiu Katowice młodszy aspirant Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.

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