W Świnoujściu trwają huczne Dni Morza

Na Wybrzeżu Władysława IV trwa prawdziwe święto muzyki, wspaniałych smaków i rodzinnej zabawy. Teren wzdłuż Wybrzeża Władysława IV tętni życiem.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Wzdłuż Wybrzeża w centrum Świnoujścia rozciąga się wielka strefa gastronomiczna, a także wesołe miasteczko pełne atrakcji. Mieszkańcy i turyści celebrują ten wyjątkowy czas.Program obfituje w koncerty znanych artystów. Główna scena przy Wybrzeżu Władysława IV gości zespół: Enej, Golec uOrkiestra, Grzegorza Hyżego czy zespół Velvet.Święto morza to doskonała okazja do bliskiego spotkania z kulturą marynistyczną. Organizatorzy przygotowali punkty idealne dla pasjonatów żeglarstwa i historii. Uczestnicy Dni Morza mają możliwość zwiedzania okrętów – możliwość wejścia na pokłady jednostek i zobaczenia ich od środka.To wyjątkowe wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Szczecin.