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W Świnoujściu trwają huczne Dni Morza

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na Wybrzeżu Władysława IV trwa prawdziwe święto muzyki, wspaniałych smaków i rodzinnej zabawy. Teren wzdłuż Wybrzeża Władysława IV tętni życiem.
Wzdłuż Wybrzeża w centrum Świnoujścia rozciąga się wielka strefa gastronomiczna, a także wesołe miasteczko pełne atrakcji. Mieszkańcy i turyści celebrują ten wyjątkowy czas.

Program obfituje w koncerty znanych artystów. Główna scena przy Wybrzeżu Władysława IV gości zespół: Enej, Golec uOrkiestra, Grzegorza Hyżego czy zespół Velvet.

Święto morza to doskonała okazja do bliskiego spotkania z kulturą marynistyczną. Organizatorzy przygotowali punkty idealne dla pasjonatów żeglarstwa i historii. Uczestnicy Dni Morza mają możliwość zwiedzania okrętów – możliwość wejścia na pokłady jednostek i zobaczenia ich od środka.

To wyjątkowe wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

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