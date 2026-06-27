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Rodzinny Piknik przy ul. Potulickiej [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Niektórzy dobrze przygotowali się na upały i bawią się na Rodzinnym Pikniku na Nowym Mieście w Szczecinie.
To sąsiedzka impreza integracyjna zorganizowana przez tamtejszą radę osiedla. W programie: gry dla dzieci, pokazy kulinarne i morze kranówki od ZWiK. Na miejscu była też nasza reporterka Anna Klimczyk.

- Malujemy motylka fioletowo-niebieskiego na życzenie naszej tutaj malutkiej klientki - powiedziała jedna z prowadzących.

Dlaczego akurat motylek? - pytała dziennikarka.

- Lubię motylki i lubię fioletowy. - Układam kółka, żeby stało i żeby nie zwaliło się nic - odpowiadają uczestniczki.

Czyli to taka gra sprawnościowa można powiedzieć? - dopytuje reporterka.

- Tak - odpowiada.

Magicznie będzie, kulinarnie, same doznania. Co tutaj będzie można skosztować? - pytała dziennikarka.

- W tym roku przygotowujemy naleśniki z sosem pomarańczowym i będzie tak troszkę wystrzałowo, bo będziemy je podpalać - odpowiedziała prowadząca.

- Oj dzieje się dużo. Mamy dmuchaną zjeżdżalnię, mamy atrakcje, pokaz kulinarny - Teresa Warelis, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Nowe Miasto.

Wydarzenie odbywa się na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Potulickiej i potrwa do 13.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk

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