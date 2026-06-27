Rodzinny Piknik przy ul. Potulickiej [ZDJĘCIA]

Niektórzy dobrze przygotowali się na upały i bawią się na Rodzinnym Pikniku na Nowym Mieście w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To sąsiedzka impreza integracyjna zorganizowana przez tamtejszą radę osiedla. W programie: gry dla dzieci, pokazy kulinarne i morze kranówki od ZWiK. Na miejscu była też nasza reporterka Anna Klimczyk.- Malujemy motylka fioletowo-niebieskiego na życzenie naszej tutaj malutkiej klientki - powiedziała jedna z prowadzących.Dlaczego akurat motylek? - pytała dziennikarka.- Lubię motylki i lubię fioletowy. - Układam kółka, żeby stało i żeby nie zwaliło się nic - odpowiadają uczestniczki.Czyli to taka gra sprawnościowa można powiedzieć? - dopytuje reporterka.- Tak - odpowiada.Magicznie będzie, kulinarnie, same doznania. Co tutaj będzie można skosztować? - pytała dziennikarka.- W tym roku przygotowujemy naleśniki z sosem pomarańczowym i będzie tak troszkę wystrzałowo, bo będziemy je podpalać - odpowiedziała prowadząca.- Oj dzieje się dużo. Mamy dmuchaną zjeżdżalnię, mamy atrakcje, pokaz kulinarny - Teresa Warelis, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Nowe Miasto.Wydarzenie odbywa się na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Potulickiej i potrwa do 13.