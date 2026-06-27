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Rozpoczyna się sezon na kołobrzeskiej plaży

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Miejscowi ratownicy apelują, by pomimo upałów na tracić w czasie wypoczynku "chłodnej głowy".
W Kołobrzegu wystartowały trzy pierwsze kąpieliska. Od środy funkcjonować ma już 10 wież, a bezpieczeństwa nad morzem będzie pilnowało 54 ratowników. Kierownik kołobrzeskiej plaży Stanisław Malepszak mówi, że gotowa jest już także cała infrastruktura i sprzęt.

- Mamy skutery, quady, mamy auto, monitoring, mamy oznakowaną plażę, regulaminy, tablicę, więc jesteśmy w pełni przygotowani - podkreśla Malepszak.

Ratownik przypomina także, że o swoje bezpieczeństwo powinniśmy dbać nie tylko w wodzie, ale też wygrzewając się na plaży.

- Pamiętamy o nakryciu głowy, o uzupełnianiu płynów. Jeżeli chorujemy, mamy jakieś problemy ze zdrowiem, pamiętamy o tym, że zabieramy parasol - dodaje.

Ratownicy będą obecni na stanowiskach przez całe wakacje w godz. od 10 do 18. Wieczorem i w nocy działać będą mobilne patrole ratownicze.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

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