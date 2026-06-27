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Zakończono pierwszy etap poszukiwań mogił ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Andrzej Ossowski
Fot. Andrzej Ossowski
Fot. Andrzej Ossowski
Fot. Andrzej Ossowski
Fot. Andrzej Ossowski
Fot. Andrzej Ossowski
Szczecińscy naukowcy zakończyli pierwszy etap poszukiwań mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie.
Min. Cienkowska: zakończono poszukiwania zbiorowych pochówków ofiar zbrodni w Puźnikach

Min. Cienkowska: zakończono poszukiwania zbiorowych pochówków ofiar zbrodni w Puźnikach

Ukraina: drugi etap prac poszukiwawczych w Puźnikach
Naukowcy z PUM będą poszukiwać drugiej mogiły w Puźnikach
Badacze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie odnaleźli na razie drugiego masowego grobu mieszkańców miejscowości, ale zamierzają wrócić w połowie sierpnia.

Pierwszą zbiorową mogiłę naukowcy z PUM odnaleźli trzy lata temu, w ubiegłym roku odbyły się ekshumacje i pochówki ponad 40 osób.

Drugi grób - według relacji świadków - powinien znajdować się w obrębie cmentarza w nieistniejącej miejscowości - tłumaczy kierownik zespołu badaczy prof. Andrzej Ossowski. Dodaje, że wykonano kilkadziesiąt sondaży.

- To w 2023 roku pokazaliśmy, nie poddaliśmy się po pierwszym, drugim razie, po czterech miesiącach badań, oczywiście wielu wyjazdach finalnie udało się odnaleźć pierwszą mogiłę i teraz zakładamy, że będzie bardzo podobnie - powiedział.

Prof. Ossowski podkreśla, że teren, na którym prowadzone są badania jest bardzo trudny, grząski, nie ma też dróg dojazdowych. To powoduje, że dotarcie do miejsca prac jest niemożliwe podczas deszczowych dni, a i takie - oprócz upalnych - zdarzyły się od poniedziałku, gdy badacze rozpoczęli poszukiwania.

Genetyk dodaje, że strona ukraińska okazała "pełne wsparcie", a cały obszar był zabezpieczony.

Prace w Puźnikach mają być kontynuowane od 17 sierpnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Elżbiety Bieleckiej [Radio Szczecin]

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