Zakończono pierwszy etap poszukiwań mogił ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie [ZDJĘCIA]

Szczecińscy naukowcy zakończyli pierwszy etap poszukiwań mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie.

Pierwszą zbiorową mogiłę naukowcy z PUM odnaleźli trzy lata temu, w ubiegłym roku odbyły się ekshumacje i pochówki ponad 40 osób.







Edycja tekstu: Jacek Rujna

Badacze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie odnaleźli na razie drugiego masowego grobu mieszkańców miejscowości, ale zamierzają wrócić w połowie sierpnia.Drugi grób - według relacji świadków - powinien znajdować się w obrębie cmentarza w nieistniejącej miejscowości - tłumaczy kierownik zespołu badaczy prof. Andrzej Ossowski. Dodaje, że wykonano kilkadziesiąt sondaży.- To w 2023 roku pokazaliśmy, nie poddaliśmy się po pierwszym, drugim razie, po czterech miesiącach badań, oczywiście wielu wyjazdach finalnie udało się odnaleźć pierwszą mogiłę i teraz zakładamy, że będzie bardzo podobnie - powiedział.Prof. Ossowski podkreśla, że teren, na którym prowadzone są badania jest bardzo trudny, grząski, nie ma też dróg dojazdowych. To powoduje, że dotarcie do miejsca prac jest niemożliwe podczas deszczowych dni, a i takie - oprócz upalnych - zdarzyły się od poniedziałku, gdy badacze rozpoczęli poszukiwania.Genetyk dodaje, że strona ukraińska okazała "pełne wsparcie", a cały obszar był zabezpieczony.Prace w Puźnikach mają być kontynuowane od 17 sierpnia.