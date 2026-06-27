Dni Morza na półmetku

To drugi z trzech dni obchodów Dni Morza w Świnoujściu. Przy Wybrzeżu Władysława IV trwają pierwsze występy. Moment kulminacyjny nastąpi przed godz. 21.
- Już pierwsze utwory ze sceny lecą, podobają się? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Takie rytmiczne i energetyczne.
- Warto przyjść i się bawić?
- Pewnie, że tak, tym bardziej, że pogoda dopisuje.
- Jest się gdzie ochłodzić? -
- Są kurtyny wodne. Strażacy dali radę.
- Jak się podoba, chociaż to dopiero początek imprezy, ale czy już pozytywne odczucia są?
- Jak najbardziej, dlatego dzisiaj drugi raz tu przyszliśmy. Pomimo pogody, bardzo dobre nagłośnienie jest i to daje efekt tej zabawy. Polecamy, żeby przyjść tu, pobawić się, naprawdę spędzić miło czas...
Zabawa ma trwać do godz. 1.
Świnoujskie Obchody Dni Morza zakończą się w niedzielę o 22.50 pokazem sztucznych ogni.
Edycja tekstu: Jacek Rujna