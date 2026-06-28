Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Świnoujście jest dla aktywnych, Mikoszewo dla szukających natury

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Tak przynajmniej uważają internauci, którzy głosowali w Rankingu Polskich Plaż magazynu Travelist.pl i Polskiej Organizacji Turystycznej.
Jak mówi zastępca wójta gminy Stegna, w której znajduje się Mikoszewo, Tomasz Gajewski, tam można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie, te bardziej zatłoczone.

- Plaża mikoszewska jest szczególna, dosyć mocno jest zanieczyszczona pozostałościami organicznymi, które wyrzuca morze, jak również Wisła, ale to jest naturalny urok tego miejsca. Jesteśmy w Mikoszewie, nie sposób ominąć parku Rezerwatu Mewia Łacha, park krajobrazowy, nie tak w należnej odległości, jak również strefa ochronna. Piasek czyściutki, miękki, ujście Wisły, pierwszy przekop, warto odwiedzić - mówił Gajewski.

Docenienie aktywności w przypadku Świnoujścia nie dziwi - dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" jest Michał Ruciak, były reprezentant Polski w siatkówce. Złoty medalista mistrzostw Europy z 2009 roku podkreśla, że plaża w Świnoujściu jest największa w Polsce, jest więc miejsce na różne sportowe projekty.

- Uzyskałem zgodę właśnie od pani prezydent i jako dyrektor Ośrodka Sportu, gdzie zarządzamy plażą, postawiliśmy boisko do piłki nożnej plażowej. Do tej pory tego nie było, więc już mamy odzew i wiele dzieci przychodzi, rodzin. Mamy też od dwóch tygodni dwie maty, takie pomocnicze, dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą również dotrzeć do wody bądź też rodziny z dziećmi, właśnie z wózkami - poinformował Ruciak.

Na świnoujskiej plaży odbędą się między innymi Mistrzostwa Polski Ratowników Wodnych i Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej. Dzięki byłemu siatkarzowi wracają do miasta po 18 latach. Michał Ruciak planuje zaprosić na to wydarzenie dawnych kolegów z kadry, a mistrzostwa odbędą się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak mówi zastępca wójta gminy Stegna, w której znajduje się Mikoszewo, Tomasz Gajewski, tam można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie, te bardziej zatłoczone.
Złoty medalista mistrzostw Europy z 2009 roku podkreśla, że plaża w Świnoujściu jest największa w Polsce, jest więc miejsce na różne sportowe projekty.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od 24 czerwca oglądane 3441 razy)
  2. Protest zachodniopomorskich rolników zakończony
    (od 22 czerwca oglądane 3321 razy)
  3. Wypadki i utrudnienia na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2566 razy)
  4. Torowiska na Bramie Portowej zostaną przebudowane [ZDJĘCIA]
    (od 23 czerwca oglądane 2467 razy)
  5. Rolnicy protestują i domagają się spotkania z premierem [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 22 czerwca oglądane 2281 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ma już ponad 700 lat i powstała po to aby... utrzeć nosa Szczecinowi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwszy rejs Tramwaju Wodnego w tym sezonie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
prof. Kamil Kuskowski

Najnowsze podcasty