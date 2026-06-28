Świnoujście jest dla aktywnych, Mikoszewo dla szukających natury

Tak przynajmniej uważają internauci, którzy głosowali w Rankingu Polskich Plaż magazynu Travelist.pl i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak mówi zastępca wójta gminy Stegna, w której znajduje się Mikoszewo, Tomasz Gajewski, tam można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie, te bardziej zatłoczone.- Plaża mikoszewska jest szczególna, dosyć mocno jest zanieczyszczona pozostałościami organicznymi, które wyrzuca morze, jak również Wisła, ale to jest naturalny urok tego miejsca. Jesteśmy w Mikoszewie, nie sposób ominąć parku Rezerwatu Mewia Łacha, park krajobrazowy, nie tak w należnej odległości, jak również strefa ochronna. Piasek czyściutki, miękki, ujście Wisły, pierwszy przekop, warto odwiedzić - mówił Gajewski.Docenienie aktywności w przypadku Świnoujścia nie dziwi - dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" jest Michał Ruciak, były reprezentant Polski w siatkówce. Złoty medalista mistrzostw Europy z 2009 roku podkreśla, że plaża w Świnoujściu jest największa w Polsce, jest więc miejsce na różne sportowe projekty.- Uzyskałem zgodę właśnie od pani prezydent i jako dyrektor Ośrodka Sportu, gdzie zarządzamy plażą, postawiliśmy boisko do piłki nożnej plażowej. Do tej pory tego nie było, więc już mamy odzew i wiele dzieci przychodzi, rodzin. Mamy też od dwóch tygodni dwie maty, takie pomocnicze, dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą również dotrzeć do wody bądź też rodziny z dziećmi, właśnie z wózkami - poinformował Ruciak.Na świnoujskiej plaży odbędą się między innymi Mistrzostwa Polski Ratowników Wodnych i Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej. Dzięki byłemu siatkarzowi wracają do miasta po 18 latach. Michał Ruciak planuje zaprosić na to wydarzenie dawnych kolegów z kadry, a mistrzostwa odbędą się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia.