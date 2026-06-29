Koszalińska Kolej Wąskotorowa otrzyma wsparcie finansowe

Koszalińska Kolej Wąskotorowa otrzyma kolejne finansowe wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Tym razem będzie to kwota 200 tys. zł ze środków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa zostanie podpisana w poniedziałek.Kolej w Koszalinie jest ostatnim zachowanym fragmentem sieci wąskotorówek w tej części Pomorza. Jej historia sięga końca XIX wieku.Przywrócenie i utrzymanie ruchu kolejowego po roku 2005 możliwe było dzięki działalności Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – organizacji, która podjęła się odrestaurowania infrastruktury i taboru po wieloletnim okresie zaniedbań i degradacji.