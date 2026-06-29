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Rusza wycinka części drzew na ul. Emilii Plater w Szczecinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
To w ramach przygotowania terenu pod budowę parkingu.
Wycinka będzie realizowana etapowo z uwagi na trwający okres lęgowy ptaków. W pierwszym etapie usuniętych zostanie około 25 drzew, w średnim lub złym stanie zdrowotnym.

Wszystko odbywa się w konsultacji z ornitologami i na podstawie prawomocnej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach inwestycji przewidywane są także nowe nasadzenia. Na terenie nowego parkingu pojawią się 34 drzewa ozdobne oraz ponad tysiąc krzewów. Na nowym parkingu znajdzie się ponad 140 miejsc postojowych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodaj komentarz 1 komentarz

Winszuję Panu Marszałkowi decyzji. Czy PO zamierza wyrezać wszystkie tereny zielone ? Na litość boską, ile można betonować miasta ??????

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