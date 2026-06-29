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Kierowcy autobusów: ciężko wytrzymać w takiej temperaturze

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ostatnie upalne dni mocno dały w kość nie tylko pasażerom szczecińskiej komunikacji miejskiej, ale także kierowcom. Temperatura przekraczająca 40 stopni w kabinie i brak chłodzenia to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia podróżnych.
Jak twierdzą kierowcy, największy problem dotyczy starszych pojazdów, w których klimatyzacja działa mniej wydajnie lub nie ma jej wcale.

- Takie sytuacje są czasami, że jest wysoka temperatura, jeździ się 30-40 minut autobusem i ciężko jest wytrzymać w takiej temperaturze. - Zależy też od danego pojazdu. W jednym pojeździe ta klimatyzacja jest lepsza, w drugim pojeździe jest słabsza. - Nie każdy ma silny organizm, niektórzy mogą za słabność. Ja myślę, że tutaj władze miasta powinny wyciągnąć jakieś wnioski z tego i nie tylko dbać o jakieś swoje posadki, ale zainwestować i to konkretnie w lepszy tabor - mówią kierowcy.

O przedstawione przez kierowców zarzuty i warunki pracy w czasie upałów zapytaliśmy szefostwo SPA Dąbie. Czekamy na odpowiedź.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak twierdzą kierowcy, największy problem dotyczy starszych pojazdów, w których klimatyzacja działa mniej wydajnie lub nie ma jej wcale.

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