Ostatni dzień na złożenie wniosku o 800 plus

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Mają tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Termin mija we wtorek.

Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do możliwości pobrania pieniędzy za czerwiec.



- Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od narodzin dziecka - tłumaczy Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS w Szczecinie.



Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory otrzymał ponad 4 mln 200 tysięcy wniosków obejmujących przeszło 6 milionów dzieci.



W naszym regionie wpłynęło ich blisko 180 tysięcy. Ze świadczeń będzie mogło skorzystać niemal 260 tysięcy pociech.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski