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Ostatni dzień na złożenie wniosku o 800 plus

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Mają tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Termin mija we wtorek.
Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do możliwości pobrania pieniędzy za czerwiec.

- Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od narodzin dziecka - tłumaczy Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS w Szczecinie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory otrzymał ponad 4 mln 200 tysięcy wniosków obejmujących przeszło 6 milionów dzieci.

W naszym regionie wpłynęło ich blisko 180 tysięcy. Ze świadczeń będzie mogło skorzystać niemal 260 tysięcy pociech.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS w Szczecinie.

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