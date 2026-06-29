Zalania, powalone drzewa. Pracowity dzień strażaków

116 interwencji związanych z przechodzącymi zjawiskami atmosferycznymi odnotowali zachodniopomorscy strażacy.

Według najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do godziny 6 rano padać ma głównie w południowo-zachodniej części regionu. Szczególnie narażone są powiaty gryfiński, myśliborski, choszczeński i wałecki. Lokalnie może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru osiągające prędkość nawet do 100 kilometrów na godzinę. Niewykluczony jest też grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń synoptycy ocenili na 80 procent.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najwięcej, bo 69 od godziny 8 do 20 było w powiecie stargardzkim, 34 w gryfińskim. - W tym drugim na równe nogi postawione zostały wszystkie jednostki, mówi kapitan Przemysław Wiaderski. - Większość z nich dotyczyło zalanych obiektów takich jak sklepy, mieszkania, piwnice oraz garaże. Odnotowaliśmy również dwa zdarzenia dotyczące powalonych konarów drzew. W działaniach związanych z przechodzącym frontem atmosferycznym udział brały wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Gryfino.