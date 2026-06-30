Rusza przebudowa Drogi Wojewódzkiej 172 na odcinku Piaski - Łęknica

To kolejny odcinek włączony do programu Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Trasa łączy Połczyn-Zdrój ze Szczecinkiem. Przebudowa ponad 2,5-kilometrowego odcinka ma kosztować prawie 2,5 mln zł.Wykonawcą jest firma z Drawska Pomorskiego. W środę zostanie przekazany plac budowy, a od przyszłego tygodnia pojawią się utrudnienia w ruchu.Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 90 dni.