Jest dodatkowa sekcja. Centrum żeglarskie zaprasza

Szczecińskie Centrum Żeglarskie zaprasza na szkolenia nie tylko dzieci, ale i dorosłych. W tym sezonie zorganizowana została dodatkowa sekcja.
W zajęciach mogą wziąć udział zarówno "świeżaki" jak i osoby z doświadczeniem, które chcą podszkolić swoje umiejętności żeglarskie. Centrum zapewnia niezbędny sprzęt, a zajęcia odbywają się na jachtach klasy 2000. Trwa nabór uzupełniający, rejestracja odbywa się internetowo.
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony centrumzeglarskie.pl.
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony centrumzeglarskie.pl.