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W Puszczy Bukowej mogą powstać nowe rezerwaty

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
W Puszczy Bukowej mogą powstać kolejne rezerwaty. Obecnie jest ich tam siedem i zajmują one obszar ponad pół tysiąca hektarów.
Cennych przyrodniczo siedlisk jest około 2,5 tysiąca hektarów. Odwiedzajacy puszczę - zapytani czy tworzyć na jej terenie kolejny rezerwat - mają w tej sprawie zdania nieco podzielone.

- Jakiś zakres ochrony, owszem, ale niezupełny, bo pani widzi, jak tu ludzie chętnie przyjeżdżają, nie można im tego wejścia jakoś specjalnie ograniczyć, że są ścieżki, ładne to wszystko. - Powinniśmy dbać o puszczę taką, żeby była również za 10, za 20, za 30 lat w takim samym stanie, jak jest teraz. Powinniśmy chronić, jak najbardziej. - Ale myślę, że tutaj jakieś zrównoważone podejście, wierzę, że to będzie najlepsze. Myślę, że należy tutaj coś jeszcze w tej materii podziałać, ale mówię z rozwagą, żeby jednak i druga strona nie była poszkodowana bardziej - mówią odwiedzający.

Na terenie Puszczy Bukowej znajduje się także Szczeciński Park Krajobrazowy, który zajmuje prawie 20 hektarów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Cennych przyrodniczo siedlisk jest około 2,5 tysiąca hektarów. Odwiedzajacy puszczę - zapytani czy tworzyć na jej terenie kolejny rezerwat - mają w tej sprawie zdania nieco podzielone.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

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poprawcie! Informacje
Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” – utworzony 4 listopada 1981, o powierzchni 20 938 ha,

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