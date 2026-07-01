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Zaparkujemy taniej w centrum Szczecina

Region Antoni Stefański

Parkingowiec przy ul. Małkowskiego. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Parkingowiec przy ul. Małkowskiego. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Parkowanie w centrum Szczecina będzie tańsze. Od środy zmienia się cennik Parkingu w Kwartale 36.
W dni robocze między 8 a 17 godzina postoju będzie kosztować 3 złote, zamiast 4, a wieczorami, nocą i w weekendy - tylko złotówkę.

Tańsze będą również ogólnodostępne abonamenty. Ich cena spadnie z 600 do 420 złotych miesięcznie, a liczba dostępnych miejsc wzrośnie z 20 do 80.

Parking w Kwartale 36 działa od października ubiegłego roku. To pierwszy miejski parking podziemny w Szczecinie, który oferuje 262 miejsca postojowe.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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