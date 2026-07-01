Zaparkujemy taniej w centrum Szczecina

Parkowanie w centrum Szczecina będzie tańsze. Od środy zmienia się cennik Parkingu w Kwartale 36.
W dni robocze między 8 a 17 godzina postoju będzie kosztować 3 złote, zamiast 4, a wieczorami, nocą i w weekendy - tylko złotówkę.
Tańsze będą również ogólnodostępne abonamenty. Ich cena spadnie z 600 do 420 złotych miesięcznie, a liczba dostępnych miejsc wzrośnie z 20 do 80.
Parking w Kwartale 36 działa od października ubiegłego roku. To pierwszy miejski parking podziemny w Szczecinie, który oferuje 262 miejsca postojowe.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Tańsze będą również ogólnodostępne abonamenty. Ich cena spadnie z 600 do 420 złotych miesięcznie, a liczba dostępnych miejsc wzrośnie z 20 do 80.
Parking w Kwartale 36 działa od października ubiegłego roku. To pierwszy miejski parking podziemny w Szczecinie, który oferuje 262 miejsca postojowe.
Autorka edycji: Joanna Chajdas