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Goście RSnW o zagrożeniach zdrowotnych związanych z upałami

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos
Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos
Upały są stresem dla naszego ciała - przypominali goście "Radia Szczecin na Wieczór". Wysokie temperatury mogą być zagrożeniem dla zdrowia nie tylko osób starszych.
Jak wskazuje specjalista medycyny rodzinnej dr Anna Fabian-Danielewska, źle mogą się poczuć również młodzi ludzie.

- Między innymi młode kobiety bardzo często mają niskie ciśnienie krwi, a mechanizmy obronne organizmu to między innymi rozszerzanie naczyń krwionośnych, co powoduje dodatkowy spadek ciśnienia krwi tętniczej i może powodować złe samopoczucie, zawroty głowy - wymienia.

Lekarz dodaje, że w obniżeniu temperatury ciała może pomóc jedzenie ostrych potraw. - Pobudza receptory kapsaicynowe, które odczuwalne są przez nasz organizm jak ciepło, co może paradoksalnie spowodować nadmierne pocenie się, a dodatkowo jeszcze często przy ostrym jedzeniu dużo pijemy - dodaje Fabian-Danielewska.

W ubiegły weekend w Słubicach odnotowana została rekordowa temperatura w Polsce. Termometry pokazały tam 40,5 stopnia Celsjusza.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak wskazuje specjalista medycyny rodzinnej dr Anna Fabian-Danielewska, źle mogą się poczuć również młodzi ludzie.
Lekarz dodaje, że w obniżeniu temperatury ciała może pomóc jedzenie ostrych potraw

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