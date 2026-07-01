Goście RSnW o zagrożeniach zdrowotnych związanych z upałami

Upały są stresem dla naszego ciała - przypominali goście "Radia Szczecin na Wieczór". Wysokie temperatury mogą być zagrożeniem dla zdrowia nie tylko osób starszych.

Jak wskazuje specjalista medycyny rodzinnej dr Anna Fabian-Danielewska, źle mogą się poczuć również młodzi ludzie.



- Między innymi młode kobiety bardzo często mają niskie ciśnienie krwi, a mechanizmy obronne organizmu to między innymi rozszerzanie naczyń krwionośnych, co powoduje dodatkowy spadek ciśnienia krwi tętniczej i może powodować złe samopoczucie, zawroty głowy - wymienia.



Lekarz dodaje, że w obniżeniu temperatury ciała może pomóc jedzenie ostrych potraw. - Pobudza receptory kapsaicynowe, które odczuwalne są przez nasz organizm jak ciepło, co może paradoksalnie spowodować nadmierne pocenie się, a dodatkowo jeszcze często przy ostrym jedzeniu dużo pijemy - dodaje Fabian-Danielewska.



W ubiegły weekend w Słubicach odnotowana została rekordowa temperatura w Polsce. Termometry pokazały tam 40,5 stopnia Celsjusza.



Autorka edycji: Joanna Chajdas