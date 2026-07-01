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Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / effortlessly (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / effortlessly (CC0 domena publiczna)
Osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi mogą otrzymać bezpłatną opiekę i wsparcie.
Ośrodek oferuje wsparcie dzienne, a podopieczni mogą korzystać z terapii bądź warsztatów tematycznych. Aby otrzymać skierowanie, potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie.

Placówka znajduje się przy ulicy Limanowskiego, a zapisy prowadzone są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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