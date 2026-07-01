Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie

Osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi mogą otrzymać bezpłatną opiekę i wsparcie.
Ośrodek oferuje wsparcie dzienne, a podopieczni mogą korzystać z terapii bądź warsztatów tematycznych. Aby otrzymać skierowanie, potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie.
Placówka znajduje się przy ulicy Limanowskiego, a zapisy prowadzone są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Placówka znajduje się przy ulicy Limanowskiego, a zapisy prowadzone są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas