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Centrum Usług Społecznych zaprasza na sąsiedzkie święto w sercu miasta

Region Elżbieta Bielecka

Mat. CUS
Mat. CUS
Dla rodzin, seniorów, młodzieży i wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać wspólnie i budować relacje - to wydarzenie, które przygotowuje szczecińskie Centrum Usług Społecznych. I zaprasza na "sąsiedzkie święto" w najbliższą niedzielę.
W programie odkrywanie powojennych tajemnic miasta, czyli spacer z Michałem Rembasem, warsztaty malarskie, międzypokoleniowe animacje i możliwość nagrania własnych opowieści o mieście.

Wydarzenie "Szczecin, usiądźmy razem!" odbędzie się w niedzielę od 11 do 17 przy siedzibie CUS przy ulicy Getta Warszawskiego.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia (5 lipca 2026 r.):
⦁ 11:00 – START: Powojenne historie Szczecina – spacer z Michałem Rembasem (start: ul. Mickiewicza 64)
⦁ 11:00 – 12:00: „Szczecińskie historie” – Fika czyta
⦁ 11:00 – 14:00: Punkt sąsiedzki „U Krysi” (Stowarzyszenie Oswajanie Miasta)
⦁ 12:00 – 14:00: Malarstwo (obowiązują zapisy)
⦁ 12:00 – 15:00: Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych – twórz, poznawaj, inspiruj się
⦁ 12:00 – 15:00: Wspomnienia o Szczecinie – nagraj swoją historię z Magiczny.Szczecin
⦁ 12:00 – 16:00: Malowanie mapy dobrych wspomnień Szczecina

Strefy stałe (dostępne w godzinach 11:00–17:00):
⦁ Ławeczki relacji – przestrzeń życzliwych spotkań
⦁ Strefa animacyjna – zabawa dla całych rodzin
⦁ Poznaj ofertę CUS – uzyskaj wsparcie specjalistów Centrum Usług Społecznych
⦁ Różowy patrol – nauka samobadania

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