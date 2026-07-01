Mieszkańcy północy Szczecina boją się likwidacji tramwajów. Miasto odpowiada

Mieszkańcy północnych osiedli Szczecina obawiają się, że trasa tramwajowa na Gocław będzie zlikwidowana.

- Wielu ludzi tutaj mieszkających korzysta z tego tramwaju, "szóstki". Ta trasa powinna być cały czas utrzymywana. - To mało prawdopodobne, bo tam jest szpital na Strzałowskiej. To jest jedyny dojazd w tej chwili. - Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo pewnie będzie to zawsze jakimś utrudnieniem, chyba że będzie jakieś zastępstwo. - Jest potrzebny tramwaj i tutaj jak najbardziej środek transportu, więc ludzie muszą jakoś dotrzeć. - No to niech oni zlikwidują te trasy, zobaczą co się tu dzieje. Jak ludzie nie będą mieli jak dojeżdżać do domów z pracy, to będzie katastrofa tutaj - mówili mieszkańcy.

- Nie ma żadnych planów, jeśli chodzi o jakąś zmianę, czy skrócenie, czy likwidację... Ta trasa jest potrzebna i będzie potrzebna, natomiast to, co też jest potrzebne, to pieniądze na zrobienie projektu, modernizację tej trasy i na jej przeprowadzenie - przyznał Jachim.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

To dlatego, że miasto zapowiedziało stopniową likwidację zajezdni Golęcin przy ulicy Wiszesława.- Potrzebujemy tej trasy, bez niej będzie katastrofa - powiedzieli naszemu reporterowi.Rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Wojciech Jachim rozwiewa te obawy. Podkreśla, że trasa tramwajowa powinna być wyremontowana, choć przyznaje, że na razie nie ma na to pieniędzy.Plany przebudowy "Nadodrzanki" na północy Szczecina obejmują również trasy wzdłuż ulic Jana z Kolna, Malczewskiego, Parkowej, Dubois i Firlika oraz odcinek pomiędzy pętlami Stocznia Szczecińska i Ludowa.Remont będzie uzależniony od tego, czy miasto otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej.