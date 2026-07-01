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Mieszkańcy północy Szczecina boją się likwidacji tramwajów. Miasto odpowiada

Region Antoni Stefański

Wojciech Jachim. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wojciech Jachim. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mieszkańcy północnych osiedli Szczecina obawiają się, że trasa tramwajowa na Gocław będzie zlikwidowana.
To dlatego, że miasto zapowiedziało stopniową likwidację zajezdni Golęcin przy ulicy Wiszesława.

- Potrzebujemy tej trasy, bez niej będzie katastrofa - powiedzieli naszemu reporterowi.

- Wielu ludzi tutaj mieszkających korzysta z tego tramwaju, "szóstki". Ta trasa powinna być cały czas utrzymywana. - To mało prawdopodobne, bo tam jest szpital na Strzałowskiej. To jest jedyny dojazd w tej chwili. - Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo pewnie będzie to zawsze jakimś utrudnieniem, chyba że będzie jakieś zastępstwo. - Jest potrzebny tramwaj i tutaj jak najbardziej środek transportu, więc ludzie muszą jakoś dotrzeć. - No to niech oni zlikwidują te trasy, zobaczą co się tu dzieje. Jak ludzie nie będą mieli jak dojeżdżać do domów z pracy, to będzie katastrofa tutaj - mówili mieszkańcy.

Rzecznik Tramwajów Szczecińskich, Wojciech Jachim rozwiewa te obawy. Podkreśla, że trasa tramwajowa powinna być wyremontowana, choć przyznaje, że na razie nie ma na to pieniędzy.

- Nie ma żadnych planów, jeśli chodzi o jakąś zmianę, czy skrócenie, czy likwidację... Ta trasa jest potrzebna i będzie potrzebna, natomiast to, co też jest potrzebne, to pieniądze na zrobienie projektu, modernizację tej trasy i na jej przeprowadzenie - przyznał Jachim.

Plany przebudowy "Nadodrzanki" na północy Szczecina obejmują również trasy wzdłuż ulic Jana z Kolna, Malczewskiego, Parkowej, Dubois i Firlika oraz odcinek pomiędzy pętlami Stocznia Szczecińska i Ludowa.

Remont będzie uzależniony od tego, czy miasto otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Potrzebujemy tej trasy, bez niej będzie katastrofa - powiedzieli naszemu reporterowi.
- Nie ma żadnych planów, jeśli chodzi o jakąś zmianę, czy skrócenie, czy likwidację... Ta trasa jest potrzebna i będzie potrzebna, natomiast to, co też jest potrzebne, to pieniądze na zrobienie projektu, modernizację tej trasy i na jej przeprowadzenie - przyznał Jachim.

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