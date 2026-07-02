Pyrzyce na kilka dni zmienią swój charakter

Pyrzyce znów zatańczą w rytmie tradycji. Rozpoczyna się 43. Międzynarodowy Festiwal „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Przez trzy dni miasto wypełnią koncerty, korowody, warsztaty i występy zespołów z Polski oraz z zagranicy.Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska zapowiada, że na kilka dni miasto całkowicie zmieni swój charakter. - Mamy taki duży klucz do miasta i ten duży klucz przekazuję dla Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce, który jest gospodarzem. Właśnie przez te trzy dni niech w mieście panuje taniec, muzyka, śpiew. Zamieniamy się zupełnie w inne miasteczko, które żyje już tylko folklorem - mówi Podzińska.Uroczyste otwarcie festiwalu wraz z symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta odbędzię się w piątek o godzinie 19.00 na Placu Wolności przy Pyrzyckim Domu Kultury. Festiwal potrwa do niedzieli.