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Pyrzyce na kilka dni zmienią swój charakter

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Agata Rokicka [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Agata Rokicka [Radio Szczecin/Archiwum]
Pyrzyce znów zatańczą w rytmie tradycji. Rozpoczyna się 43. Międzynarodowy Festiwal „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”.
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - W rytmie tradycji

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - W rytmie tradycji

Przez trzy dni miasto wypełnią koncerty, korowody, warsztaty i występy zespołów z Polski oraz z zagranicy.

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska zapowiada, że na kilka dni miasto całkowicie zmieni swój charakter. - Mamy taki duży klucz do miasta i ten duży klucz przekazuję dla Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce, który jest gospodarzem. Właśnie przez te trzy dni niech w mieście panuje taniec, muzyka, śpiew. Zamieniamy się zupełnie w inne miasteczko, które żyje już tylko folklorem - mówi Podzińska.

Uroczyste otwarcie festiwalu wraz z symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta odbędzię się w piątek o godzinie 19.00 na Placu Wolności przy Pyrzyckim Domu Kultury. Festiwal potrwa do niedzieli.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska zapowiada, że na kilka dni miasto całkowicie zmieni swój charakter.

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