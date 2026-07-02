Wyjątkowa edycja Regat Unity Line. Wystartuje ponad 50 załóg

Ponad pięćdziesiąt załóg z całej Polski stanie w czwartek na starcie XXIV Regat Unity Line im. Piotra Waszczenki.





Organizatorzy podkreślają, że zmiana formuły ma zwiększyć atrakcyjność regat zarówno dla zawodników, jak i kibiców. Regaty Unity Line od ponad dwudziestu lat należą do najważniejszych amatorskich imprez żeglarskich na polskim wybrzeżu. Zawody potrwają do niedzieli.

Edycja tekstu: Michał Król

Po raz pierwszy w historii całe wydarzenie - zarówno starty, jak i meta - zostanie rozegrane w jednym porcie - mówi komandor regat, Paweł Hapanowicz.- Trasa planowana ze Świnoujścia wokół Bornholmu archipelag Christianso i powrót do Świnoujścia bez zawijania do portu - mówi Hapanowicz.Uczestnicy chwalą organizację regat. - Od pierwszych regat startujemy. Akurat te regaty od samego początku były bardzo fajnie przygotowywane. Każdy coś znajdzie dla siebie.