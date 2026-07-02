Wyjątkowa edycja Regat Unity Line. Wystartuje ponad 50 załóg

Ponad pięćdziesiąt załóg z całej Polski stanie w czwartek na starcie XXIV Regat Unity Line im. Piotra Waszczenki.
Po raz pierwszy w historii całe wydarzenie - zarówno starty, jak i meta - zostanie rozegrane w jednym porcie - mówi komandor regat, Paweł Hapanowicz.
- Trasa planowana ze Świnoujścia wokół Bornholmu archipelag Christianso i powrót do Świnoujścia bez zawijania do portu - mówi Hapanowicz.
Uczestnicy chwalą organizację regat. - Od pierwszych regat startujemy. Akurat te regaty od samego początku były bardzo fajnie przygotowywane. Każdy coś znajdzie dla siebie.
- Trasa planowana ze Świnoujścia wokół Bornholmu archipelag Christianso i powrót do Świnoujścia bez zawijania do portu - mówi Hapanowicz.
Uczestnicy chwalą organizację regat. - Od pierwszych regat startujemy. Akurat te regaty od samego początku były bardzo fajnie przygotowywane. Każdy coś znajdzie dla siebie.
Organizatorzy podkreślają, że zmiana formuły ma zwiększyć atrakcyjność regat zarówno dla zawodników, jak i kibiców. Regaty Unity Line od ponad dwudziestu lat należą do najważniejszych amatorskich imprez żeglarskich na polskim wybrzeżu. Zawody potrwają do niedzieli.
Edycja tekstu: Michał Król
Po raz pierwszy w historii całe wydarzenie – zarówno starty, jak i meta - zostanie rozegrane w jednym porcie - mówi komandor regat, Paweł Hapanowicz.