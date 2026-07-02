Mieszkańcy Kościna nie chcą budowy żwirowni. Obawiają się m.in. hałasu i pyłu

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

W Kościnie w podszczecińskiej gminie Dobra, narasta sprzeciw wobec planowanej budowy żwirowni, która ma dostarczać kruszywo między innymi na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Mieszkańcy obawiają się m.in. hałasu, pyłu i wzmożonego ruchu ciężarówek.



- Chcemy uniknąć hałasu i zanieczyszczenia. - Będzie to uciążliwe, będzie transport samochodowy, zniszczą nam drogę. - Ciężko będzie przyzwyczaić się teraz do tych aut. - Niech pan sobie wyobrazi, jak te samochody, jak ta żwirownia będzie pracowała, te wszystkie duże maszyny i tak dalej. - Nie wierzymy w to, że nie będzie to wpływało na nasze domy, obniży wartość naszych nieruchomości. - Absolutnie nie. - Będziemy wnioskować, jeśli trzeba będzie, zrobimy strajk. Ludzie tutaj tego nie chcą. - Niech sobie szukają piasku gdzie indziej - mówią mieszkańcy.



Jak informuje wójt gminy Dobra Magdalena Zagrodzka, inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a 6 lipca odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami inwestora. Wójt zapewnia, że wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane.



- Po to jest zorganizowane to spotkanie, żebym wysłuchała głosu mieszkańców. Zapewniam, że wszystkie te zgłoszone przez mieszkańców uwagi i wątpliwości, zostaną wysłuchane oraz potraktowane z należytą uwagą. Mam świadomość, że tak istotna inwestycja wymaga nie tylko rzetelnej analizy, ale właśnie również dialogu z mieszkańcami i wysłuchania ich głosu - mówi Zagrodzka.



Wójt gminy Dobra dodała też, że według deklaracji przedstawionych przez inwestora, transport kruszywa na potrzeby budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina ma odbywać się z pominięciem dróg lokalnych.



Czekamy na komentarz inwestora w tej sprawie.



Spotkanie w sprawie planowanej żwirowni odbędzie się 6 lipca o godzinie 18 w sali gimnastycznej w Dołujach.