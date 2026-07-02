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Rusza kolejny nabór do "Zrobione w Szczecinie"

Region Tomasz Domański

źródło: organizator
źródło: organizator
Rozpoczęła się kolejna edycja naboru w programie "Zrobione w Szczecinie". To okazja dla firm i instytucji by zdobyć prestiżowe wyróżnienie oraz wzmocnić rozpoznawalność swojej marki.
Choć certyfikat nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi, daje realne korzyści, np. możliwość udziału w miejskich kampaniach promocyjnych czy wykorzystanie logotypu w materiałach marketingowych. Do udziału zaproszeni są przedsiębiorcy i instytucje ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty lub usługi obecne są na lokalnym rynku co najmniej rok.

W procesie oceny brane są pod uwagę m.in. innowacyjność, wysoka jakość oraz związki z lokalnym dziedzictwem. Certyfikat ma charakter honorowy, ale jego siła tkwi w rozpoznawalności i budowaniu zaufania klientów.

Nabór trwa do 31 sierpnia. Zgłoszenia można składać: elektronicznie na adres: sekretariat@arms-szczecin.eu, pocztą tradycyjną, lub osobiście w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ul. Niemierzyńska 17A, II piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie". Certyfikat „Zrobione w Szczecinie", koordynowany przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, funkcjonuje od 2018 roku i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych lokalnych wyróżnień.

Od początku funkcjonowania o certyfikat ubiegało się już ponad 400 podmiotów i ponad 160 z nich otrzymało prawo posługiwania się tym znakiem. To wyróżnienie, które stało się symbolem prestiżu i lokalnej dumy. Szczegóły oraz lista dotychczasowych laureatów dostępne są na stronie: zrobione.szczecin.eu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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