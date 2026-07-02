Tramwajowa "czwórka" zostanie zawieszona po wakacjach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego tramwaje szczecińskich linii 11 i 12 wrócą na pętlę Pomorzany. Tym samym trasa tramwajowa w Alei Powstańców Wielkopolskich znów będzie w pełni przejezdna dla tramwajów.

- W związku z tym, że "dwunastka" będzie jeździć w godzinach szczytu co 6 minut, zawieszeniu ulegnie linia 4 - zapowiada Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Jednak to nie jest tak, że ta linia zostanie zawieszona na stałe. W tej chwili Zarząd Dróg analizuje różne warianty i są one uzależnione m.in. od sytuacji taborowej czy też kadrowej w spółce Tramwaje Szczecińskie, jak również od sytuacji finansowej - dodaje Kwiecień-Zwierzyńska.



"Czwórka" jeździ obecnie na trasie od końcówki Szpitalna do Placu Żołnierza Polskiego, co jest związane z przebudową Alei Powstańców Wielkopolskich. Wcześniej, bo w latach 2014-2021, jeździła pomiędzy pętlami Pomorzany i Krzekowo.



Autorka edycji: Joanna Chajdas