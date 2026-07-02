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Były burmistrz Polic na ławie oskarżonych m.in. za przekroczenie uprawnień

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W Sądzie w Policach zamknięto przewód sądowy w sprawie byłego wieloletniego burmistrza miasta Władysława Diakuna. Usłyszał on zarzut między innymi niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień.
Chodzi o sprawę, która toczy się od wielu lat. Dotyczy mieszkańca Bartoszewa, któremu blisko pół wieku temu wywłaszczony został teren.

I choć obecnie znajdują się na nim Rodzinne Ogródki Działkowe to na mocy wydawanych w ostatnim czasie wyroków, ziemia powinna wrócić do prawowitego właściciela.

Obrońca oskarżonego Michał Olechnowicz mówi, że jego klient nie przyznaje się do winy. - Ta sprawa jest tak naprawdę sprawą o przepisach. Rozważając odpowiedzialność burmistrza, oskarżenie musi pokazać, że w istocie jakichś konkretnych norm nie dopełnił. Konkretnych, takich, które nakładają na niego określony obowiązek, bądź ukazują które normy przekroczył - dodaje.

Tymczasem w ocenie pełnomocnika pokrzywdzonego adwokat Karoliny Weremy, argumenty te są nieprzekonywujące. - Nie mamy tutaj do czynienia z jednym zachowaniem, a z ciągiem świadomych zachowań, które złożyły się na dążenie do unicestwienia prawomocnych wyroków sądów powszechnych i administracyjnych - podkreśla.

Finał sprawy odbędzie się za dwa tygodnie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Obrońca oskarżonego Michał Olechnowicz mówi, że jego klient nie przyznaje się do winy.
Tymczasem w ocenie obrońcy pokrzywdzonego - Karoliny Weremy - argumenty te są nieprzekonywujące.

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