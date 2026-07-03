Karambol i duże utrudnienia na S10

Wyjazd ze Szczecina S10. Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Wypadek na drodze ekspresowej S10 między Szczecinem a Stargardem.

Jak informuje GDDKiA, za skrzyżowaniem w Płoni zderzyło się siedem pojazdów - sześć osobowych i ciężarowy. Jedna osoba trafiła do szpitala.



Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Stargardu, ruch odbywa się poboczem.



Ze względu na prowadzone prace drogowe nie ma możliwości skorzystania z objazdu przez Niedźwiedź. Kierowcom zalecany jest objazd przez Pyrzyce i Kołbacz.