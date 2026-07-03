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Karambol i duże utrudnienia na S10

Region Elżbieta Bielecka

Wyjazd ze Szczecina S10. Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Wyjazd ze Szczecina S10. Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Wypadek na drodze ekspresowej S10 między Szczecinem a Stargardem.
Jak informuje GDDKiA, za skrzyżowaniem w Płoni zderzyło się siedem pojazdów - sześć osobowych i ciężarowy. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Stargardu, ruch odbywa się poboczem.

Ze względu na prowadzone prace drogowe nie ma możliwości skorzystania z objazdu przez Niedźwiedź. Kierowcom zalecany jest objazd przez Pyrzyce i Kołbacz.

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