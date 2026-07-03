Zmiany w kursowaniu autobusów na Pomorzanach jednak od poniedziałku

Nie od niedzieli, a od poniedziałku zaczną obowiązywać zmiany w kursowaniu autobusów na szczecińskich Pomorzanach. Termin został przesunięty na prośbę wykonawcy przebudowy alei Powstańców Wielkopolskich.
Od 6 lipca zmienionymi trasami będą jeździć linie 53 i 811, a nocna linia 524 – od nocy z 6 na 7 lipca. Autobusy zostaną skierowane objazdem ulicami Orawską, aleją Powstańców Wielkopolskich i Budziszyńską.
Zmiany obejmą także przystanki. Z rozkładów znikną między innymi „Legnicka” i „Ruska”, a w ich miejsce pojawią się nowe – „Częstochowska” i „Frysztacka”.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zmiany obejmą także przystanki. Z rozkładów znikną między innymi „Legnicka” i „Ruska”, a w ich miejsce pojawią się nowe – „Częstochowska” i „Frysztacka”.
Autorka edycji: Joanna Chajdas