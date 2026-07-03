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Jest upał, są zagubione dzieci na kąpielisku Arkonka

Region Weronika Łyczywek

Kąpielisko Arkonka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kąpielisko Arkonka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwuletnia dziewczynka zagubiła się na szczecińskim kąpielisku Arkonka. To sytuacja z ubiegłej soboty, gdy przez prawie godzinę pracownicy kąpieliska nadawali komunikaty głosowe o zagubieniu dziewczynki - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.
- Z jednej strony dziecko było bardzo przestraszone, a z drugiej - widać było, że już jest przegrzane, miało oznaki oparzeń słonecznych. Zostało wezwane pogotowie i policja. Dopiero po godzinie zgłosiła się matka szukająca tej właśnie dziewczynki - podkreśla Łątka.

Paulina Łątka dodaje, że w sezonie - i przy upalnej pogodzie - nie ma dnia bez interwencji. Raz to rodzice poszukują dzieci i zgłaszają się do obsługi kąpieliska, innym razem to osoby postronne zgłaszają obsłudze dziecko pozostawione nad wodą bez opieki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Z jednej strony dziecko było bardzo przestraszone, a z drugiej - widać było, że już jest przegrzane, miało oznaki oparzeń słonecznych. Zostało wezwane pogotowie i policja. Dopiero po godzinie zgłosiła się matka szukająca tej właśnie dziewczynki - podkreśla Łątka.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

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