Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada

Szczecinianie zastanawiają się czy Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska nie będzie zmuszona do sprzedaży swojej nieruchomości znajdującej się przy ulicy Papieża Pawła VI w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

To w związku z zaciągnięciem przez archidiecezję kredytu na zakup działki w centrum miasta. Szczecinianie swoje obawy z tym związane artykułują w mediach społecznościowych.Zdaniem rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej - księdza Krzysztofa Łuszczka - obawy mieszkańców są bezzasadne, gdyż archidiecezja ma inne plany na tę nieruchomość.- Są dyskusje między tymi naszymi trzema diecezjami wchodzącymi w skład Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, żeby nie zbudować czegoś na kształt seminarium metropolitalnego. W dużej mierze byłoby to u nas z tej racji, że u nas mieści się siedziba Wydziału Teologicznego. Natomiast to są dyskusje jeszcze bardzo wstępne - dodaje ksiądz Łuszczak.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku akademickim, studia na pierwszym roku w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie rozpoczął jeden kleryk.