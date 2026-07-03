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Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecinianie zastanawiają się czy Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska nie będzie zmuszona do sprzedaży swojej nieruchomości znajdującej się przy ulicy Papieża Pawła VI w Szczecinie.
Nie chcemy tam nic budować, chcemy aby ta działka pozostała terenem zielonym

"Nie chcemy tam nic budować, chcemy aby ta działka pozostała terenem zielonym"

To w związku z zaciągnięciem przez archidiecezję kredytu na zakup działki w centrum miasta. Szczecinianie swoje obawy z tym związane artykułują w mediach społecznościowych.

Zdaniem rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej - księdza Krzysztofa Łuszczka - obawy mieszkańców są bezzasadne, gdyż archidiecezja ma inne plany na tę nieruchomość.

- Są dyskusje między tymi naszymi trzema diecezjami wchodzącymi w skład Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, żeby nie zbudować czegoś na kształt seminarium metropolitalnego. W dużej mierze byłoby to u nas z tej racji, że u nas mieści się siedziba Wydziału Teologicznego. Natomiast to są dyskusje jeszcze bardzo wstępne - dodaje ksiądz Łuszczak.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku akademickim, studia na pierwszym roku w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie rozpoczął jeden kleryk.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zdaniem rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej - księdza Krzysztofa Łuszczka - obawy mieszkańców są bezzasadne, gdyż archidiecezja ma inne plany na tę nieruchomość.

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