Nocny pożar w gminie Kobylanka

Nocny pożar w Zieleniewie pod Stargardem. Przed północą ogień pojawił się w garażu.
Następnie przeniósł się na dach domu jednorodzinnego. Mieszkańcy, trzy osoby, same zdołały opuścić budynek. Nikomu nic się nie stało.
Pożar gasiło siedem zastępów straży. Spaleniu uległo ok. 170 metrów kwadratowych powierzchni dachu.
Na razie nie wiadomo co było przyczyną pojawienia się ognia. Teraz trwa liczenie strat.
Pożar gasiło siedem zastępów straży. Spaleniu uległo ok. 170 metrów kwadratowych powierzchni dachu.
Na razie nie wiadomo co było przyczyną pojawienia się ognia. Teraz trwa liczenie strat.
Edycja tekstu: Natalia Chodań