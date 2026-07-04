Rusza kolejny etap rewitalizacji Parku Zdrojowego w Połczynie Zdroju - czyli jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w uzdrowisku.
Inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
Wykonawcą prac jest szczecińska firma. Wartość inwestycji to prawie 4,5 miliona złotych. Prace mają potrwać do końca października 2028 roku.
Wykonawcą prac jest szczecińska firma. Wartość inwestycji to prawie 4,5 miliona złotych. Prace mają potrwać do końca października 2028 roku.
Edycja tekstu: Natalia Chodań