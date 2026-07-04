29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Znani z pierwszych stron gazet, małego i wielkiego ekranu, teraz dostępni w Międzyzdrojach, gdzie trwa 29. Festiwal Gwiazd.

Piosenkarze, aktorzy, artyści estrady spotykają się z mieszkańcami i turystami.



Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny festiwalu przypomina, że festiwal, to także spotkanie z kulturą i sztuką.



- Spektakle są moją idée fixe, od kiedy tu się pojawiłem, czyli już 15 lat. I udało się chyba zbudować taką trwałą tradycję, taki zwyczaj. Na spektakle do tej pory mieliśmy pełne sale, a nawet nadkomplety. To też bardzo dobry znak.



- Bardzo nam się podoba, co roku tutaj przychodzimy, przyjeżdżamy, dzieciom się bardzo podoba. - Słoń Trąbalski obecnie jest czytany. Wczoraj też byliśmy.



To spotkanie z kulturą do południa dedykowane było przede wszystkim dla najmłodszych.