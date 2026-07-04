Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Znani z pierwszych stron gazet, małego i wielkiego ekranu, teraz dostępni w Międzyzdrojach, gdzie trwa 29. Festiwal Gwiazd.
Piosenkarze, aktorzy, artyści estrady spotykają się z mieszkańcami i turystami.

Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny festiwalu przypomina, że festiwal, to także spotkanie z kulturą i sztuką.

- Spektakle są moją idée fixe, od kiedy tu się pojawiłem, czyli już 15 lat. I udało się chyba zbudować taką trwałą tradycję, taki zwyczaj. Na spektakle do tej pory mieliśmy pełne sale, a nawet nadkomplety. To też bardzo dobry znak.

- Bardzo nam się podoba, co roku tutaj przychodzimy, przyjeżdżamy, dzieciom się bardzo podoba. - Słoń Trąbalski obecnie jest czytany. Wczoraj też byliśmy.

To spotkanie z kulturą do południa dedykowane było przede wszystkim dla najmłodszych.
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Awaria prądu w centrum Szczecina
    (od 29 czerwca oglądane 6044 razy)
  2. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5183 razy)
  3. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od przedwczoraj oglądane 5052 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na S3. Ruch już wznowiony [AKTUALIZACJA]
    (od 28 czerwca oglądane 2753 razy)
  5. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od wczoraj oglądane 2563 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich. Wynik ekspertyzy za dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duże utrudnienia na odcinku między Stobnem a Będargowem. Rusza remont drogi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmalały ceny w parkingowcu przy ul. Małkowskiego. Wielu mieszkańców jest zaskoczonych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty